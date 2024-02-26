МОН розробило карту створення умов для підвищення якості навчання державною мовою

Презентація та обговорення документа відбулися 1 березня за сприяння Ради Європи, інформує пресслужба МОН, передає Укрінформ.

"Дорожня карта визначає напрями роботи й заходи, які допоможуть освітнім управлінцям та вчительству забезпечувати якісну мовну освіту для представників корінних народів і національних меншин (спільнот)", - зазначається у повідомленні.

Серед заходів, які передбачає документ: розроблення Концепції моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами корінних народів і національних меншин (спільнот); забезпечення навчально-методичного супроводу освітнього процесу в класах (групах) із мовами навчання національних меншин (спільнот); оновлення змісту освітніх програм підвищення кваліфікації педагогів, зокрема для підготовки їх до участі в реалізації моделі багатомовної освіти.

До цих заходів належать і: розроблення онлайн-курсів для підвищення кваліфікації педагогів закладів освіти, де є класи / групи з навчанням мовами корінних народів і національних меншин України; розроблення силабусів навчальних дисциплін для ЗВО; проведення консультацій з питань освіти з громадськими об’єднаннями й закладами освіти з класами (групами) для навчання корінних народів та національних меншин (спільнот) України.

У МОН вважають, що розвиток і посилення статусу української мови сьогодні як ніколи важливі, і що освіта відіграє в цьому провідну роль.

"Водночас потрібно сприяти розвитку мов корінних народів і національних меншин (спільнот). Адже йдеться про збереження етнокультурної ідентичності учнів і учениць", - зазначають у міністерстві.