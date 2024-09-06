У МОН пояснили, навіщо поділили громади за рівнем ризику безпеки в системі освіти

Згідно з повідомленням міністерства, цей перелік ґрунтується на методиці оцінки ризиків, затвердженій урядом.

"Таке зонування допоможе враховувати безпекові ризики під час розроблення освітніх політик, вибору місць для укриттів та відновлення очного або змішаного навчання", - зазначили у відомстві.

Із переліком громад можна ознайомитися на спеціально створеному дашборді.