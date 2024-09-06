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Карчевич: МОЗ централізовано купує ендопротези й цьогоріч ми закупили вже трирічну потребу

09.09.2024 / 13:19
В Україні цього року заклади охорони здоров’я подали потребу щодо понад 12 тис. ендопротезів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Цього року заклади охорони здоров’я подали потребу в трохи більше як 12 тис.  ендопротезів. Водночас МОЗ централізовано купує ендопротези й цьогоріч ми закупили вже трирічну потребу. До кінця року має бути поставлено понад 37 тис. таких ендопротезів в усі регіони України й в заклади, які подавали потребу", - розповіла Карчевич.

За її словами, сума яка була витрачена з бюджету – це  понад 520 млн грн. на ендопротези.

"Водночас моніторинг поточної ситуації виявив, що у нас трапляються випадки, коли пацієнти досі платять власні кошти за такі ендопротези попри те, що держава їх купує централізовано. Тому було прийнято рішення, щоб запустити електронну чергу", - сказала Карчевич.

Довідка. Ендопротезування – це операція, під час якої людині вставляють штучний суглоб замість пошкодженого. Зараз протезувати можуть кульшові суглоби, колінні, плечові, ліктьові та інші.

МОЗ, ендопротези
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