СNN: Україна використовує проти росіян "дрони-дракони"

Про це йдеться в матеріалі СNN.

Так, зокрема, на серії відео, розміщених у соціальних мережах, в тому числі в Telegram Міністерства оборони України, видно, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – фактично розплавленого металу – на утримувані росіянами позиції в лісосмугах.

Вказується, що розпечена суміш алюмінієвого порошку і оксиду заліза, що називається термітом, горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Вона може швидко спалити дерева і рослинність, що прикривають російські війська, якщо не вбити або вивести їх з ладу.

Пояснюється, що коли терміт вилітає з безпілотника, він нагадує вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через що безпілотники і отримали свою назву.

CNN, зокрема, посилається на відео 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ із підписом:

"Ударні дрони – це наші крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба! Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя. Коли працює наш "Vidar" – орки більше ніколи не спатимуть".

На думку Ніколаса Драммонда, аналітика оборонної промисловості, що спеціалізується на наземних війнах і колишнього офіцера британської армії, саме створення такого страху є основним ефектом українських термітних дронів.

"Це дуже неприємна речовина. Використання безпілотника для її доставки є досить інноваційним. Але якщо її використовувати таким чином, її ефект буде більше психологічним, ніж фізичним… Я розумію, що Україна має лише обмежені можливості для досягнення термітного ефекту, тому це скоріше нішева можливість, ніж нова основна зброя", – сказав Драммонд в інтерв'ю CNN.

При цьому аналітик визнав психологічний ефект, терор, який викликає терміт.

"Я б не хотів опинитися на місці жертви", – сказав Драммонд.

Варто зазначити, що терміт може легко пропалити майже все, включно з металом, тому від нього мало хто може захиститися. Він був відкритий німецьким хіміком у 1890-х роках і спочатку використовувався для зварювання залізничних колій. Але незабаром стала очевидною його військова ефективність. Зокрема, німці скидали його з цепелінів як бомби над Британією під час Першої світової війни, згідно з історією з Університету Макгілла в Монреалі.

І Німеччина, і союзники використовували термітні авіабомби у Другій світовій війні, а також виводили з ладу захоплені артилерійські знаряддя, засипаючи терміт у казенну частину і розплавляючи зброю зсередини.

За даними британської антивоєнної правозахисної групи Action on Armed Violence (AOAV), Україна вже використовувала терміт, скинутий з безпілотників, щоб назавжди вивести з ладу російські танки.

"Терміт скидається "безпосередньо через люки, де від сильного тепла він швидко загоряється і знищує все всередині. Така точність у поєднанні зі здатністю безпілотника обходити традиційні засоби захисту робить термітні бомби високоефективним інструментом у сучасній війні", - йдеться у звіті AOAV.

Терміт – це лише один з видів запалювальної зброї, серед інших – напалм і білий фосфор. Управління ООН з питань роззброєння заявляє, що запалювальна зброя може спричинити масові руйнування і шкоду навколишньому середовищу.

"Пожежі, спричинені самою зброєю або підпалені нею, важко передбачити і локалізувати. Тому запалювальну зброю часто називають "зброєю великої площі" через її вплив на велику територію", – йдеться на сайті організації.

Згідно з міжнародним правом, терміт не заборонений для використання у військових діях, але його використання на цивільних об'єктах заборонено через жахливі наслідки, які він може мати для людського організму.

У звіті за 2022 рік про запалювальну зброю, таку як терміт, Human Rights Watch назвала її "сумнозвісною через жахливі людські жертви", зокрема, через те, що вона спричиняє опіки четвертого або п'ятого ступеня.

"Вони можуть спричинити пошкодження м'язів, зв'язок, сухожиль, нервів, кровоносних судин і навіть кісток", – зазначає Human Rights Watch.