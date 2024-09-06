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Єрмак: Удари по терористичній росії - це захист

09.09.2024 / 09:10
Відповіддю на постачання росії балістичних ракет має стати "дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю", вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана. У відповідь на постачання росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

Єрмак наголосив, що "демократії повинні відповідати на терор автократій. Удари по терористичній росії - це захист. А захист не є ескалацією".

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України 7 вересня заявило про глибоке занепокоєння "повідомленнями про можливу майбутню передачу іранських балістичних ракет до росії". У заяві наголошується, що "поглиблення військового співробітництва між Тегераном і москвою становить загрозу для України, Європи та Близького Сходу". Міністерство закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Іран і росію.

Єрмак
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