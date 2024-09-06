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Найдовша повітряна тривога в Україні тривала понад дві доби, - ЗМІ

06.09.2024 / 18:30
Від початку повномасштабного вторгнення рф в різних містах України неодноразово оголошували повітряну тривогу. За даними сервісу статистики повітряних тривог Air-alarms.in.ua, з 24 лютого 2022 року і до 4 вересня 2024 року в Україні пролунали 46 379 тривог.

Де була найдовша повітряна тривога в Україні та скільки вона тривала – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вся територія нашої країни перебуває в зоні небезпеки через постійні ракетні атаки з боку рф.

Сигнал повітряної тривоги попереджає українців про можливу небезпеку та дозволяє вчасно спуститися в укриття. Дізнаймося, скільки тривала найдовша тривога в Україні та де вона лунала.

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України найдовша повітряна тривога була у Харкові.

Вона тривала дві доби, 2 години та 31 хвилину. Про початок повітряної тривоги було оголошено у вівторок 23 липня 2024 року о 18:31, а про відбій – лише у четвер 25 липня о 21:02.

За весь час найбільше тривог оголошували в Донецькій області – 5040.

За статистикою, повітряна тривога найчастіше лунала у четвер, з 12-ї до 18-ї вечора.

Кількість повітряних тривог в Україні за весь період (з 24.02.2022 по 5.09.2024):

Тривалість повітряних тривог в Україні за весь період (з 24.02.2022 до 5.09.2024):

У Києві тривога лунала 1247 разів, у Києві та Київській області — 2487 (від початку широкомасштабного вторгнення й до 4 вересня 2024 року).

4 вересня 2024  року повітряна тривога в Києві тривала 9 годин 8 хвилин (розпочалася 04.09.24 о 23:29, закінчилася 05.09.24 о 08:38).

25 серпня 2024 року повітряна тривога в Києві тривала 7 годин 46 хвилин.

Довгою повітряна тривога також була 31 липня 2024 року — 7 годин 14 хвилин.

Четвертою за тривалістю була тривога, яка оголошувалася 9 березня 2023 року  —  6 годин 51 хвилину.

На п’ятому місці була тривога, яка оголошувалася 10 жовтня 2022 року  — 5 годин 37 хвилин.

повітряна тривога
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