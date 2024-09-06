Українцям нагадали, коли востаннє переведуть годинники

До цього часу в України переводили годинники двічі на рік: навесні та восени. Але у липні Верховна Рада проголосувала за скасування переведення годинників. Тому цього разу перейдемо востаннє на зимовий час.

Щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. 2024 року це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 потрібно перевести стрілки годинників на одну годину назад. Тобто, якщо це було 04:00 то стане 03:00. Таким чином, у нас з'явиться одна "зайва" година для сну.

Сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої переводять стрілки автоматично. Тому переводити вручну доводиться тільки механічні годинники.

Найскладніше щороку - це не запізнитися на потяг чи маршрутку, адже всі транспортні засоби відбувають та прибувають за новим часом.

Не всі українці погодились з рішенням народних депутатів. Особливо залишилися задоволеними тим, що в Україні назавжди залишиться саме "зимовий" час. Річ у тому, що в такому разі в східних областях нашої країни (а саме Луганська, Донецька та частина Запорізької області) влітку сонце вставатиме вже о 3 годині ночі, а ось сідатиме за горизонт о 9 годині вечора. В західних же областях, навпаки, дуже рано буде темніти взимку.

Для економіки, кажуть деякі фахівці, зимовий час також не дуже вигідний. Підприємства будуть починати і закінчувати роботу пізніше, а це означатиме, що працівникам доведеться повертатися додому вже у темноті. Все це, впевнені експерти, призведе до зниження загальної продуктивності.

Натомість, лікарі стверджують, що скасування годинників позитивно вплине на людей. Але слід ретельно підготуватися до останнього переходу на зимовий час.

Після переведення стрілок годинника зростає кількість депресій, серцевих нападів, порушень сну, самогубств, підвищення тиску.

Фахівці радять за кілька днів до останньої неділі жовтня (27 жовтня 2024 року) почати лягати раніше, ніж звикли.

Також краще в цей період відмовитися від алкоголю, куріння. Намагайтесь більше часу проводити на свіжому повітрі, гуляти, медитувати, пити трав'яний чи зелений чай, а також менше нервувати.