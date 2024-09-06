Войти | Зарегистрироваться
02:34

суббота,
07 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

МОН: Процедура подання на державний грант для здобуття вищої освіти буде спрощена

06.09.2024 / 13:19
Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня, процедура буде спрощена: подання відбуватиметься через "Дію", без участі ЄДЕБО та банків.

Про це повідомили у МОН, пише УНН.

"МОН інформує, що подання на державний грант відтерміновано. Подати заявки буде можливо орієнтовно з 15 вересня 2024 року (дату та час буде оголошено окремо). Алгоритм подання на державний грант суттєво спрощується. Критерії для надання державних грантів та їхні суми не змінюються", - вказали у МОН.

Повідомляється, що це пов'язано зі змінами, які "найближчий часом будуть внесені" до відповідної постанови. Вказано, що суттєво оптимізовано логістику надання державних грантів для здобуття вищої освіти: "процедура надання грантів буде швидшою, простішою і без зайвої бюрократії".

"Серед нововведень: подання відбуватиметься суто через мобільний застосунок "Дія". Тобто не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку", - зазначили у МОН.

Подати заявку на грант, як повідомляється, може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників).

МОН, Дія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 сентября
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.