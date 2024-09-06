ЦНС: окупанти на ТОТ змушують українських дітей дивитись фільми про бойовиків росгвардії

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, за даними ЦНС, дітей змушують дивитись фільми про бойовиків росгвардії, яких героїзують пропагандисти. Зокрема, у фільмі розповідається про окупантів, які були ліквідовані при втечі в Ізюму, що на Харківщині.

"Звичайно, що у фільмі йде підміна понять, коли загарбників виставляють як захисників, а жертву роблять винною у війні. Таким чином ворог намагається виховати в українських дітей ненависть до Батьківщини", - кажуть у ЦНС.