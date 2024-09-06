Войти | Зарегистрироваться
02:34

суббота,
07 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Столтенберг: Україна змогла досягти великої кількості результатів за допомогою операції у Курській області

06.09.2024 / 11:14
Україна змогла досягти великої кількості результатів за допомогою своєї операції у Курській області. Але подальший перебіг подій спрогнозувати складно.

Про це під час поїздки в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.

"Вони досягли багато чого. Їм вдалося взяти під контроль російську територію, завдати втрат російським військам і продемонструвати свою здатність діяти", - наголосив Столтенберг, коментуючи операцію ЗСУ в Курській області.

Він також додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.

"Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідно зробити, наприклад, де розмістити війська і який вид військових дій доречний у цій ситуації", - наголосив генсек.

НАТО, Столтенберг
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 сентября
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.