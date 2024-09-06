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Шмигаль: Перед новими міністрами стоять нелегкі завдання

06.09.2024 / 09:10
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що досвід і навички новопризначених міністрів допоможуть реалізації стратегічних цілей Української держави.

"Дякую Ірині Верещук, Денису Малюсьці, Дмитру Кулебі, Олександру Камишіну та Руслану Стрільцю за щоденну кропітку роботу в надзвичайних умовах. Разом ми в уряді пройшли чимало викликів. Рухали Україну вперед", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в четвер за результатами кадрових змін в уряді.

Прем'єр наголосив, що перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але він упевнений, що їхній досвід і навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей України. Також Шмигаль побажав їм наснаги та успіхів у роботі задля перемоги і сильної та квітучої України.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністром юстиції, Олексія Кулебу - віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад і територій, Андрія Сибігу - міністром закордонних справ, Германа Сметаніна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості, Віталія Коваля - міністром аграрної політики та продовольства, Світлану Гринчук - міністром захисту довкілля та природних ресурсів, Миколу Точицького - міністром культури та стратегічних комунікацій, Наталю Калмикову - міністром у справах ветеранів, Матвія Бідного - міністром молоді та спорту.

Шмигаль
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