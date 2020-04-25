У МОН розповіли, що робити якщо документи про освіту не відображаються у застосунку "Дія"

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14:21
Фіцо: Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться
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10:12
Фінляндія призупиняє авіаперельоти до естонського міста Тарту через глушіння GPS росією
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18:30
Bloomberg: Макрон відкритий до дискусій про ядерну зброю задля створення надійної європейської оборони
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17:27
В росії почнуть розсилати електронні повістки, - ЗМІ
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16:25
Німеччина виступає проти ідеї конфіскувати заморожені російські активи
- 14:21
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16:25
Нафтогаз: Україна збільшила видобуток власного газу
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15:23
У Міненерго пояснили, чому потрібно підняти тарифи на електроенергію для населення
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18:30
Шаппс: НАТО потрібно збільшити видатки на оборону до 2,5%
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16:25
НБУ: Найбільший інтерес бізнесу до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів
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15:23
Мінекономіки: Україна може отримати транш від Єврокомісії на 1,89 млрд євро в червні
- 16:25
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Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46
Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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