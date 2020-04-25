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У МОН розповіли, що робити якщо документи про освіту не відображаються у застосунку "Дія"

30.04.2024 / 13:19
У Мінцифри та ДП "Інфоресурс" з’ясували основні причини чому диплом чи атестат про освіту не відображається у застосунку "Дія".

Що робити в такому випадку розповіли у Міністерстві освіти та науки України, передає УНН.

За даними Міністерства освіти найпоширенішими є три наступні ситуації.

1 Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.

Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту.

Що робити: звернутись за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.

Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за цим посиланням.

2 У Дії відображено неповну чи некоректну інформацію.

В такому випадку також варто звернутись до закладу освіти, аби ці дані там виправили.

3 Помилка в даті народження.

Це ще одна поширена помилка, і у МОН пропонують два варіанти її виправлення: або звернутися зі сканкопіями документа, що посвідчує особу, і документа про освіту до закладу освіти або написати на пошту Державному підприємству "ІНФОРЕСУРС" ([email protected]) із накладанням КЕП.

В МОН також нагадали, що в Дії поки не відображаються:

  • документи про наукові ступені та звання;
  • інформація про випускників військових закладів освіти;
  • дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;
  • документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.
МОН, Дія
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