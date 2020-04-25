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Столтенберг не очікує, що Україну запросять до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні

30.04.2024 / 12:16
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг не очікує, що Україну запросять до НАТО на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні.

Про це Столтенберг сказав під час спілкування разом із Президентом Володимиром Зеленським з представниками ЗМІ після їх зустрічі в Києві, передають Українськi Новини.

"Я дійсно вважаю, що по праву місце України в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити те, що Україна стане членом цього Альянсу. Щоб це рішення було прийняте, нам потрібна згода всіх членів Альянсу, нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб усі 32 члени Альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті у липні. Але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства і що цей день настане якомога швидше, коли Україна стане повноправним членом нашого Альянсу", – сказав Столтенберг.

За його словами, зараз потрібно забезпечити, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною з НАТО, щоб повністю відповідала всім стандартам Альянсу, щоб за наявності політичних умов Україна стала членом негайно.

Столтенберг повідомив, що запросив Зеленського на саміт Альянсу у Вашингтоні.

Столтенберг, Зеленський
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