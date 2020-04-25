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Зеленський назвав три основних фактори для стабілізації та перехоплення ініціативи Україною на фронті

30.04.2024 / 17:27
Стабілізація на фронті, перехоплення ініціативи Збройними силами України та розгортання контрнаступальних дій можливі. Однак, це залежить від трьох основних факторів.

Про це на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві заявив президент Володимир Зеленський, передає Gazeta.ua.

За його словами, перший пункт - це проголосована фінансова підтримка партнерів на двосторонньому рівні. Другий - вчасне постачання зброї, третій - що конкретно в межах ухваленої допомоги отримає Україна.

"Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, виконаний: є пакет, є фінансова підтримка, а це значить, ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт - вчасна підтримка нашої армії. Позитиву по цьому пункту я поки не бачу. Поставки є, але цей процес треба пришвидшити. Третій пункт, найголовніший, - що конкретно за ці гроші ми отримуємо", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що окреме питання стосується того, де українські військові можуть застосовувати західну зброю.

"Але це вже тема окремої бесіди", - додав Зеленський.

Столтенберг, Зеленський
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