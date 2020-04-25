Українцям нагадали про покарання за втрату військового квітка

Чи потрібно платити штраф за втрату військового квитка та яка відповідальність передбачена в Україні у 2024 році – докладніше у матеріалі на Фактах ICTV.

Власник військового квитка зобов’язаний надійно зберігати документ, стежити за своєчасним і точним внесенням інформації та змін у документ.

Проте в умовах воєнного стану та ведення бойових дій можлива втрата військового квитка.

За недбале зберігання військового квитка, що призвело до його втрати або пошкодження, передбачено накладання штрафу (згідно зі статтею 211 КУпАП).

Штраф за втрату військового квитка в особливий період становить:

за першої втрати – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 510 грн до 850 грн;

за повторного порушення – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 грн до 1700 грн.

Військовий квиток можуть повторно видавати в таких випадках:

втрата або крадіжка документа;

пошкодження або знищення військового квитка в результаті стихійного лиха;

непридатність документа для подальшого використання;

зміна особистих даних військовослужбовця – прізвища, імені або по батькові.

У разі втрати військового квитка та для його відновлення необхідно звернутися:

до свого командира – військовослужбовцям;

до керівника ТЦК і СП – військовозобов’язаним або резервістам.

Зверніть увагу! Повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням командира, керівника ТЦК та СП на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця, військовозобов’язаного, резервіста.

Встановленого терміну з відновлення військового квитка немає.