Войти | Зарегистрироваться
03:37

среда,
01 мая
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Українцям нагадали про покарання за втрату військового квітка

30.04.2024 / 18:30
Військовий квиток – це спеціальний документ, який посвідчує особу військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста. Він визначає належність власника до виконання військового обов’язку. Видають військовий квиток територіальні центри комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (СП).

Чи потрібно платити штраф за втрату військового квитка та яка відповідальність передбачена в Україні у 2024 році – докладніше у матеріалі на Фактах ICTV.

Власник військового квитка зобов’язаний надійно зберігати документ, стежити за своєчасним і точним внесенням інформації та змін у документ.

Проте в умовах воєнного стану та ведення бойових дій можлива втрата військового квитка.

За недбале зберігання військового квитка, що призвело до його втрати або пошкодження, передбачено накладання штрафу (згідно зі статтею 211 КУпАП).

Штраф за втрату військового квитка в особливий період становить:

  • за першої втрати – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 510 грн до 850 грн;
  • за повторного порушення – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 грн до 1700 грн.

Військовий квиток можуть повторно видавати в таких випадках:

  • втрата або крадіжка документа;
  • пошкодження або знищення військового квитка в результаті стихійного лиха;
  • непридатність документа для подальшого використання;
  • зміна особистих даних військовослужбовця – прізвища, імені або по батькові.

У разі втрати військового квитка та для його відновлення необхідно звернутися:

  • до свого командира – військовослужбовцям;
  • до керівника ТЦК і СП – військовозобов’язаним або резервістам.

Зверніть увагу! Повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням командира, керівника ТЦК та СП на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця, військовозобов’язаного, резервіста.

Встановленого терміну з відновлення військового квитка немає.

штраф, військовий квіток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 апреля
29 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.