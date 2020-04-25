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Шмигаль: Подальші відносини з Польщею будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі

01.05.2024 / 09:10
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що подальші відносини з Польщею будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі.

"Українсько-польський кордон фактично розблоковано. План взаєморозуміння, який представив наш уряд, дав результат. Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах із Польщею, і далі наші відносини будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

У зв'язку з цим він висловив подяку польському уряду і прем'єр-міністру Дональду Туску за зусилля в цьому напрямі.

Туск, Шмигаль
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