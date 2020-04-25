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Плетенчук: Кримський міст уже не здатний впоратися з логістичним забезпеченням угруповання ворога

01.05.2024 / 12:16
росіяни будують залізницю з росії до тимчасово окупованого Криму вздовж Азовського узбережжя. Та передусім це питання логістичного забезпечення угруповання ворога, яке воює на Півдні України.

Про це повідомляє в етері телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, зауваживши, що окупанти розуміють, що Кримський міст уже не здатний з цим впоратися. Усе через пошкодження унаслідок операцій СБУ та ВМС.

Тому, відповідно, незаконно побудована споруда має бути розвантажена в інший спосіб. До того ж росіянам недоступна морська логістика.

Вони перейшли до плану "Б". Насправді цей план існував одразу. І вся ця ситуація з повномасштабним вторгненням – є частково реалізація цього плану щодо створення "надійного коридору" суходолом до окупованого раніше Криму, - повідомляє Плетенчук.

Плетенчук
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