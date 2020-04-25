На Глобальний саміт миру вже запросили велику кількість країн

Більш детально про те, хто братиме участь у саміті миру та кого запросили, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Станом на сьогодні публічно підтвердили участь у саміті миру лише кілька країн.

Зокрема, президент Франції Еммануель підтвердив, що його країна буде на саміті. Він назвав таку зустріч дуже гарною ініціативою, яка об'єднає низку держав для підготовки умов миру між Росією та Україною.

При цьому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем розповів, що його країна погодилася взяти участь у саміті миру.

Також очевидно, що Швейцарія буде присутня на заході, оскільки вона є приймаючою стороною саміту.

Варто зазначити, що швейцарське видання NZZ на початку квітня писало про те, що у саміті миру, ймовірно, братиме участь президент США Джо Байден. Офіційні американські особи поки що не підтверджували цю інформацію.

Водночас журналісти "Голосу Америки" наголошували, що у Білому домі не визначилися, хто представлятиме США на саміті.

У лютому цього року керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про те, що на саміт миру Україна запросить понад 160 країн. На саміті хочуть "зафіксувати" все те, про що домовилися на попередніх зустрічах на рівні радників голів держав, яких було п'ять.

На саміт покличуть як усіх союзників України, які надавали їй військову та гуманітарну допомогу, так і країни Глобального півдня, які не виступали з різкою критикою російської агресії.

Зокрема, запрошення вже надіслали:

Кот-д'Івуару;

Уругваю;

Китаю;

Індії;

Еквадору;

Белізу.

Також Україна запросила на захід не лише представників держав, але й міжнародних блоків та організацій. Йдеться, наприклад, про гендиректора МАГАТЕ Рафаеле Гроссі.

Представники України вже неодноразово заявляли, що вони не запрошуватимуть на перший саміт миру росію.

Керівник ОП Андрій Єрмак допускав, що представників країни-агресора можуть покликати лише на другий такий саміт. Там їм можуть представити план, який затвердять на першому саміті.

Сама росія також відкрито відмовлялася від участі у саміті. Про це вже кілька разів заявляли російські дипломати.

Нагадаємо, на саміті миру планується обговорити українську формулу миру, яка має стати основою для завершення війни між росією та Україною.