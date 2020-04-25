Столтенберг: Для перемоги Україні треба генерувати свої бойові сили

"Для того щоб перемогти, Україні потрібні матеріали. І я впевнений, що члени альянсу будуть їх надавати. Україна також повинна зробити свою частину. Найважливіше - генерувати та підтримувати ваші бойові сили. Отже, я вітаю нове законодавство, згідно з яким українські Збройні сили мають отримати особовий склад, який їм потрібен", - сказав Столтенберг, виступаючи у Верховній Раді.

Текст виступу Столтенберга розміщено на сайті Верховної Ради.