Британія: В Україні приблизно 450 000 російських військовослужбовців були вбиті та поранені

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вбитими та пораненими близько 450 тисяч російських військових та понад 10000 одиниць бронетехніки.

Про це розповів заступник державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Лео Догерті у The Insider, пише УНН. «За нашими оцінками, приблизно 450 000 російських військовослужбовців були вбиті та поранені, і ще десятки тисяч вже дезертирували з початку конфлікту. Кількість загиблих військовослужбовців, які служили в російських приватних військових компаніях (пвк), невідома», - каже Лео Догерті. Він також прокоментував питання, щодо знищеної російської техніки Україною: "За нашими оцінками, понад 10 000 російських бронемашин, у тому числі майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків з нерухомим крилом, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морські судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів були знищені, покинуті або захоплені Україною з початку конфлікту".