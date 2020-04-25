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Британія: В Україні приблизно 450 000 російських військовослужбовців були вбиті та поранені

29.04.2024 / 13:19
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вбитими та пораненими близько 450 тисяч російських військових та понад 10000 одиниць бронетехніки.

Про це розповів заступник державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Лео Догерті у The Insider, пише УНН.

«За нашими оцінками, приблизно 450 000 російських військовослужбовців були вбиті та поранені, і ще десятки тисяч вже дезертирували з початку конфлікту. Кількість загиблих військовослужбовців, які служили в російських приватних військових компаніях (пвк), невідома», - каже Лео Догерті.

Він також прокоментував питання, щодо знищеної російської техніки Україною:

"За нашими оцінками, понад 10 000 російських бронемашин, у тому числі майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків з нерухомим крилом, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морські судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів були знищені, покинуті або захоплені Україною з початку конфлікту".

Догерті
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