ДБР затримало співробітника ТЦК, який вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних

Про це 17 лютого повідомляє ДБР.

Зазначається, що гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доставляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші "вирішити питання". За 4,5 тис. доларів США ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому.

Працівника ТЦК зі спільником було затримано 13 лютого під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.