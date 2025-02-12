Войти | Зарегистрироваться
18:54

пятница,
14 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива в Україну, - дослідження

13.02.2025 / 16:25
Падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.

Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи "А-95", пише Еnkorr.

Загалом з початку року кількість імпортерів нафтопродуктів зменшилася до 205 компаній, що на 15% менше порівняно з попереднім періодом.

Уточнюється, що протести польських фермерів на західному кордоні в першій половині 2024 року суттєво ускладнили імпорт дизельного палива в Україну, що призвело до скорочення кількості імпортерів.

З одного боку, це призвело до стрімкого падіння автомобільних постачань польськими й балтійськими фірмами, а з другого — до зменшення кількості українських імпортерів. Частина ринку перебудувала логістику й збільшила закупівлі пального залізницею, але імпорт вагонами — це бізнес не для всіх.

Паралельно зі скороченням загальної кількості імпортерів нафтопродуктів  спостерігається концентрація обсягів навколо великих компаній. У січні 2025-го на першу десятку компаній припадало 75%, тоді як рік тому цей показник становив лише 60%.

Впродовж 2025 року кількість імпортерів дизпального, ймовірно, продовжуватиме зменшуватися. Поступове впровадження закону МЗНН сприятиме відсіюванню  компаній, які не зможуть забезпечити товарні запаси або їх грошовий еквівалент.

пальне, дослідження
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.