Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива в Україну, - дослідження

Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи "А-95", пише Еnkorr.

Загалом з початку року кількість імпортерів нафтопродуктів зменшилася до 205 компаній, що на 15% менше порівняно з попереднім періодом.

Уточнюється, що протести польських фермерів на західному кордоні в першій половині 2024 року суттєво ускладнили імпорт дизельного палива в Україну, що призвело до скорочення кількості імпортерів.

З одного боку, це призвело до стрімкого падіння автомобільних постачань польськими й балтійськими фірмами, а з другого — до зменшення кількості українських імпортерів. Частина ринку перебудувала логістику й збільшила закупівлі пального залізницею, але імпорт вагонами — це бізнес не для всіх.

Паралельно зі скороченням загальної кількості імпортерів нафтопродуктів спостерігається концентрація обсягів навколо великих компаній. У січні 2025-го на першу десятку компаній припадало 75%, тоді як рік тому цей показник становив лише 60%.

Впродовж 2025 року кількість імпортерів дизпального, ймовірно, продовжуватиме зменшуватися. Поступове впровадження закону МЗНН сприятиме відсіюванню компаній, які не зможуть забезпечити товарні запаси або їх грошовий еквівалент.