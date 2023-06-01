Лупоносов: Повернення ПДВ на пальне може спровокувати різкий стрибок цін

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

За його словами, протягом червня не буде суттєвих факторів, які б могли вплинути на ринок пального.

«В червні воно (пальне. – Ред.) буде коштувати стільки ж, скільки коштувало, а потім через місяць побачимо подорожчання на стелах на пальне, а потім – подорожчання у дистриб’юторів на продукти», – сказав експерт.

Проте погодні умови й потеплішання на території держави не мають вплинути на зростання цін, вважає він.

«Інших причин сьогодні змінювати цін на пальне немає від слова зовсім, принаймні у бік їхнього збільшення», – сказав фінансовий аналітик.

Олексій Лупоносов додав, що вже з 1 липня, коли планується повернення податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%, очікується ріст цін на пальне на відповідний відсоток.

Експерт додав, що щодо зменшення цін на пальне, то сьогодні на світових ринках біржові котирування демонструють зменшення ціни на газ і скраплений газ. На думку Лупоносова, через можливе відновлення ПДВ українці не відчують суттєвого зменшення цін.

Нагадаємо, ПДВ на пальне було знижено в березні 2022 року, коли ціни на нафту зросли до рекордних показників із 2008 року. Тоді Верховна рада скасувала акциз і знизила ПДВ на бензин, дизпаливо та скраплений газ із 20% до 7%, а також ухвалила закон про додаткові податкові стимули для бізнесу.

Вже у вересні 2022 року ВРУ ухвалила в другому читанні законопроєкт про повернення акцизу на пальне, а 28 вересня президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Зазначимо, що законом передбачено, що на пальне для військових акциз буде все ще обнулений, але це діятиме виключно для Міноборони під час воєнного та надзвичайного стану.