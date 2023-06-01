НКРЕКП ухвалила рішення скасувати чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення скасувати чинні граничні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") для бізнесу з 1 липня.

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні НКРЕКП, повідомило виданню джерело, знайоме з результатами засідання.

За інформацією співрозмовника, з липня планують затвердити нові цінові обмеження, які будуть трохи вищими, ніж ті, що застосовуються зараз.

"Нинішні "прайс-кепи" припинять дію 30 червня, а з липня будуть введені нові. Вони будуть, ймовірно, трохи вищими, ніж ті, що діють зараз", - сказав співрозмовник видання.

На сьогодні мінімальна ціна для продажу електроенергії бізнесу обмежена 2000 грн/МВт-год, тим часом як максимальна досягає 4000 грн/МВт-год.