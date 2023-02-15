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Держстат: Ціни на автомобільне пальне в січні поточного року знизилися

15.02.2023 / 14:21
Ціни на пальне в січні 2023 року знизилися, і найбільше подешевшав автогаз.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у січні порівняно з груднем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,7% – до 49,1 гривні за літр, бензин А-95 – на 2,0%, до 50,3 гривні за літр.

Водночас дизельне пальне подешевшало на 1,6% – до 54,1 гривні за літр.

Крім того, скраплений газ для автомобілів подешевшав на 3,5% – до 28,1 гривні за літр.

НБУ прогнозує, що у 2023 році одним із основних чинників подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень.

пальне
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