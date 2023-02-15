Держстат: Ціни на автомобільне пальне в січні поточного року знизилися

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у січні порівняно з груднем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,7% – до 49,1 гривні за літр, бензин А-95 – на 2,0%, до 50,3 гривні за літр.

Водночас дизельне пальне подешевшало на 1,6% – до 54,1 гривні за літр.

Крім того, скраплений газ для автомобілів подешевшав на 3,5% – до 28,1 гривні за літр.

НБУ прогнозує, що у 2023 році одним із основних чинників подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень.