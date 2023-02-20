Казино PointLoto - сертифицированная игра на гривны

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Создается учетная запись в казино просто. Указывается электронная почта, пароль, валюта счета. В процессе рекомендуется активировать бонусы, промокоды, а также завершить верификацию через кабинет.

Следует ознакомиться с основными элементами начальной страницы онлайн казино на деньги, в частности:

Регистрационное меню. Используется для создания счета, входа в кабинет, восстановления пароля.

Навигация. Ссылки на отдельные разделы портала: бонусы, виртуальные автоматы, турниры, обучающая информация.

Продвижение. Публикуются сведения о новых турнирах, поощрениях, слотах и вендорах.

Статистика. Обозначено общее число зарегистрированных и активных пользователей, сумма прогрессивного джекпота, размер призового фонда.

В нижней части официального сайта опубликованы сведения о поддерживаемых платежных системах, а также о вендорах-партнерах.

Мобильная версия

Функция "мобильное казино" используется для запуска портативной версии сайта ПоинтЛото. Для этого применяются устройства на операционных системах Андроид и iOS. Открыт доступ ко всем основным функциям, включая регистрационные, игровые, системные.