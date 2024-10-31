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Більшість громадян вважають, що Україні знадобиться до 5 років на вступ до ЄС, - опитування

14.11.2024 / 14:21
Найбільша частка українців вважає, що для вступу у Євросоюз Україні знадобиться від трьох до п’яти років, а разом з "оптимістами" щодо вступу менш як за три роки це – понад 50% респондентів.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки від соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

34% опитаних вважають, що Україні для вступу у ЄС знадобиться від трьох до п’яти років, та ще 20% – що це можливо менш як за три роки. Сукупно ці дві групи складають 54% від опитаних.

10% вважають, що для вступу знадобиться 6-8 років, 6% – 9-10 років, 19% – що процес займе понад 10 років.

Ще 3% думають, що Україна ніколи не вступить до ЄС, і 8% не змогли визначитися з відповіддю або не стали відповідати.

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