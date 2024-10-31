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Сибіга: Обговорили з Блінкеном питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території рф

14.11.2024 / 13:19
Чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в етері телемарафону, передає УНН.

"Ми обговорили (з державним секретарем США Ентоні Блінкеном - ред.) втілення всіх домовленостей на рівні лідерів…Маємо конкретні рішення, маємо конкретні підтвердження щодо військової допомоги. Чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги", - розповів Сибіга.

За його словами, допомога включатиме зокрема зброю та оплату контрактів на виробництво нових озброєнь.

"Такі запевнення було отримано власне під час зустрічі наших делегацій, під час моєї зустрічі з Блінкеном", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що вони з Блінкеном також обговорили питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території рф та євроатлантичну інтеграцію України.

"Тут ми теж стримано оптимістичні", - додав міністр.

Блінкен, Сибіга
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