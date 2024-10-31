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Financial Times: Військові рф в Україні зараз просуваються швидше, ніж будь-коли з 2022 року

14.11.2024 / 12:16
Критичною фазою війни будуть наступні кілька місяців, коли України буде намагатись стабілізувати оборону та зміцнити позиції на випадок, якщо новообраний президент США Дональд Трамп змусить вести переговори з країною-агресором росією.

Про це з посиланням на думку військових чиновників, солдатів та аналітиків повідомила британська газета Financial Times.

Останнім часом росія посилила атаки, внаслідок чого українські війська не змогли втримати лінію фронту на сході, пише видання. Військові рф зараз просуваються швидше, ніж будь-коли з 2022 року. Українські офіційні особи визнали, що захист "руйнується" на тлі нестачі поповнення.

"Військові чиновники, солдати та аналітики бачать наступні кілька місяців вважають наступні кілька місяців критичною фазою у війні, коли Україна намагатиметься стабілізувати оборону та зміцнити свою позицію на випадок, якщо майбутній президент США її змусить вести переговори з москвою. Київ очікує, що наступ прискориться, і представник української армії сказав Financial Times, що на східний фронт відправляється більше медичного персоналу в очікуванні важких боїв у найближчі дні та тижні, "особливо на півдні та сході", - йдеться у матеріалі.

Також очікуються серйозні бойові дії в Курській області, частину якої Україна захопила під час раптового вторгнення в серпні. У новій спробі витіснити українських військових росія стягнула на Курщину близько 50 000 солдатів, у тому числі з Північної Кореї. Але якщо Україна зможе зупинити наступ росії та перехопити ініціативу на фронті до вступу Трампа на посаду 20 січня, щоб переконати його у своїй здатності вести боротьбу з агресором та отримати підтримку.

Financial Times, Трамп, війна
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