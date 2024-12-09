Войти | Зарегистрироваться
07:02

вторник,
10 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Трамп: Сотні тисяч людей гинуть в Україні - і війна має закінчитися

09.12.2024 / 11:14
Обраний президент США Дональд Трамп відзначив, що люди гинуть "на небачених раніше рівнях" на російсько-українській війні, повідомляється на офіційному акаунті кампанії Трампа 2024 року в соціальній мережі Х.

"Сотні тисяч людей гинуть в Україні - і війна має закінчитися. Цього не можна було допустити", - заявив він.

"Україна, росія. Кількість людей, яких вбивають, солдатів, молодих, красивих солдатів, сотні тисяч людей вбивають... І людей, яких вбивають, сотні тисяч по обидва боки", - наголосив Трамп, зазначивши, що "росія втратила, ймовірно, 500 тисяч. Україна втратила більше, ніж вони кажуть, можливо, 400 тисяч".

"Ви говорите про сотні тисяч тіл, що лежать на полях. Це найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив, і її не можна було допускати. Байден мав зупинити це", - зазначив Трамп.

Трамп, війна
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 декабря
8 декабря
7 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.