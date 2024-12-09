Трамп: Сотні тисяч людей гинуть в Україні - і війна має закінчитися

"Сотні тисяч людей гинуть в Україні - і війна має закінчитися. Цього не можна було допустити", - заявив він.

"Україна, росія. Кількість людей, яких вбивають, солдатів, молодих, красивих солдатів, сотні тисяч людей вбивають... І людей, яких вбивають, сотні тисяч по обидва боки", - наголосив Трамп, зазначивши, що "росія втратила, ймовірно, 500 тисяч. Україна втратила більше, ніж вони кажуть, можливо, 400 тисяч".

"Ви говорите про сотні тисяч тіл, що лежать на полях. Це найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив, і її не можна було допускати. Байден мав зупинити це", - зазначив Трамп.