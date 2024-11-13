Байден: Присутність американського контингенту в Європі має стримувати російську військову агресію

Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Канцелярія американського президента оприлюднила лист Байдена до спікера Палати представників і тимчасового глави Сенату зі звітом про військові повноваження, зокрема щодо "інформування Конгресу про розгортання Збройних сил Сполучених Штатів, оснащених для бою".

У документі, серед іншого, йдеться про американські ЗС в країнах НАТО.

Як розповідається у звіті, "приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті" в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі.

"Включно з тими, які розгорнуті, щоб заспокоїти наших союзників і стримати подальшу російську агресію", - йдеться у документі.