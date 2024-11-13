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Байден: Присутність американського контингенту в Європі має стримувати російську військову агресію

07.12.2024 / 16:20
На території європейських країн-членів НАТО розгорнуто близько 80 тисяч військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів Америки (США). Присутність американського контингенту там має, зокрема, стримувати російську військову агресію.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Канцелярія американського президента оприлюднила лист Байдена до спікера Палати представників і тимчасового глави Сенату зі звітом про військові повноваження, зокрема щодо "інформування Конгресу про розгортання Збройних сил Сполучених Штатів, оснащених для бою".

У документі, серед іншого, йдеться про американські ЗС в країнах НАТО.

Як розповідається у звіті, "приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті" в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі.

"Включно з тими, які розгорнуті, щоб заспокоїти наших союзників і стримати подальшу російську агресію", - йдеться у документі.

Байден
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