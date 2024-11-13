Гербст: Деякі елементи мирного плану команди Трампа наразі не є ідеальними з точки зору України

Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Укрінформу експосол США в Україні, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст.

«У Трампа виклали елементи мирного плану, який міг би стати основою для сталого миру, і деякі із цих елементів наразі не є ідеальними з точки зору України», - сказав колишній посол.

Він уточнив, що має на увазі, зокрема, можливість територіального компромісу та 20-річний мораторій для України на членства в НАТО, що, вочевидь, негативно сприймається в нашій країні. Однак інші елементи «можуть послужити основою для миру, що дозволить Україні вижити економічно та мати безпечні кордони», вважає Гербст.

За його словами, це стосується, зокрема, пропозицій щодо озброєння України для стримування і майбутньому агресії рф, а також створення демілітаризованої зони із залученням військ європейських країн.

Водночас експосол позитивно оцінив вибір кандидатів, висунутих обраним президентом США, на ключові посади в апараті нацбезпеки. Гербст назвав їх «серйозними мислителями» в цій сфері. За його словами, йдеться насамперед про Майка Волтца, номінованого на позицію радника з питань нацбезпеки, генерала Кіта Келлога, який має стати спецпредставником США з питань України та росії, кандидата на посаду держсекретаря США Марко Рубіо та інших.

«Вони розуміють, що Росія є агресивною державою, яка вважає США своїм головним супротивником. Тож його (Трампа – ред.) команда усвідомлює, що перемога путіна в Україні – це небезпечно», - підкреслив Гербст.

Він висловив переконання, що ця команда «може надати конкретні політичні ідеї, за яких мирна ініціатива Дональда Трампа може виявитися успішною».

Директор Євразійського центру «Атлантичної ради» також нагадав, що для обраного президента США існує перспектива отримати Нобелівську премію миру в разі успіху мирної ініціативи по Україні. Втім, якщо переговори з урегулювання будуть невдалими, це може мати гірші наслідки, ніж виведення військ з Афганістану для Байдена. Тож, за його словами, в команді Трампа це, очевидно, розуміють.

«Це дає Трампу стимул розробити мирний план, який забезпечить міцний мир (в Україні – ред.), включно з економічною безпекою та безпечними кордонами», - підсумував Гербст.