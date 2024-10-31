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Політолог: Трамп хоче швидко війну завершити, але в нього не вийде просто взяти і примусити Україну піти на якісь невигідні умови

14.11.2024 / 11:14
Наступний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні та рф перемир'я. Але це не повноцінний мир і не поступки з боку України.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог Ігор Рейтерович.

"Імовірність (перемир'я, - ред.) є високою насправді. Трамп хоче швидко війну завершити, але в нього є розуміння, про це писали західні видання, що в нього не вийде просто взяти і примусити Україну піти на якісь невигідні умови", - зазначив політолог.

На думку Рейтеровича, якщо Дональд Трамп хоче швидкого завершення війни, йому треба вже зараз починати перемовини з Україною. За словами політолога, процес вже запускається, щоб вийти на спільне рішення, яке потім презентують російському диктатору володимиру путіну.

Він також наголосив, що росія може не погодитися на варіант перемир'я, оскільки путін не буде готовий до завершення війни.

"Так що тут, скоріше за все, мова буде йти про вирішення, як ця війна може завершитися, які будуть гарантії для України, чи буде цей сценарій для нас, хоча б мінімально прийнятний, і чи готові ми будемо на нього піти, ну з врахуванням того, що нам пообіцяють, наприклад, там наші партнери", - сказав Рейтерович.

На думку політолога, якщо зробити підготовчі процеси ще до інавгурації Трампа, то перемир'я можна підписати швидко. Але вся підготовча робота може затягнутися на довше, ніж на 70 днів, і 20 січня у Трампа ще не буде ніякого готового рішення.

"Ніякого перемир'я з територіальними поступками не буде взагалі. Тут питання формулювання. Можливе перемир'я, за результатами якого, на жаль, частина територій України залишається тимчасово окупованими. Це буде визнано на офіційному рівні. Тому я і кажу, що ніякого миру не буде", - додав політолог.

Рейтерович зазначив, що мир підписується тоді, коли обидві сторони визнають де-факто ситуацію на землі. Не виключається, що українці погодяться на зміну військового механізму повернення території на політико-дипломатичний. У такому випадку, за словами експерта, доведеться вийти на аналог переговорного процесу "Мінська".

"Але це, дивіться, це не територіальні поступки. Україна ніколи на це не піде. Я скажу навіть більше. Жодна цивілізована країна, європейська, Сполучені Штати та інші багато цивілізованих країн ніколи цього не визнають. Тут ми можемо бути спокійні. Для нас тоді в такому випадку ключове питання буде в тому, що ми повинні отримати справжні гарантії", - сказав Рейтерович.

Він наголосив, що у питанні надання гарантій виникає проблеми. Трамп готовий запропонувати гарантії, але за рахунок європейців, а Україна хоче, щоб ці гарантії стосувалися й США.

Трамп, Рейтерович
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