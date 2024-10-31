The Times: Україна має можливості для створення власної ядерної зброї за кілька місяців

Як повідомляє видання, Україна може швидко розробити просту ядерну бомбу в разі, якщо Дональд Трамп на посаді президента США відкличе військову допомогу.

Зокрема, йдеться про створення основного пристрою з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі 1945 року.

"Створити просту атомну бомбу, як це зробили США в межах Мангеттенського проєкту, за 80 років не буде складним завданням", - йдеться в документі.

Водночас наголошується, що найімовірніше Україні, щоб не витрачати час на будівництво та експлуатацію великих об'єктів, необхідних для збагачення урану, довелося б використовувати плутоній, видобутий із відпрацьованих паливних стрижнів ядерних реакторів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив під час розмови з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом 27 вересня обговорював членство України в НАТО.

Зеленський пояснив, що в Будапештському меморандумі для гарантії територіальної цілісності і суверенітету незалежної України в міжнародних визнаних кордонах була умова відмови України від ядерної зброї. Він наголосив, рф порушила цей документ, і він не працює, крім цього, не працюють домовленості інших великих партнерів із росією.

"І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Крім НАТО, на сьогодні ми не знаємо чинних альянсів", - наголосив президент.

Пізніше він спростував заяви про те, що Україна готується до створення ядерної зброї "або чогось подібного".