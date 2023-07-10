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Експерт розповів, коли стабілізуються ціни на пальне

11.07.2023 / 18:30
Ціни на пальне стабілізуються на початку серпня після того, як на ринок вийдуть нові його партії з урахуванням акцизу в структурі ціни.

Про це у понеділок, 10 липня, на брифінгу розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

«Це станеться, коли обсяги пального з новим податковим навантаженням, які почали розмитнюватися з 1 липня, повністю замістять собою старі запаси. За нашими очікуваннями, це відбудеться на початку серпня», – сказав експерт.

За словами Куюна, певним прогнозним індикативом для майбутніх цін на пальне на роздрібному ринку може послужити гуртовий ринок, який набагато швидше реагує на фіскальні зміни.

«Гуртовий ринок вирізняється тим, що там немає залишків у операторів, вони працюють дуже швидко і дуже швидко вносять у ціни всі нові обставини та фактори. Гуртовий ринок почав зростати ще наприкінці червня, і на сьогодні маємо таку картину: по бензину А-95 ціни збільшилися на 7,74 грн/л, по дизпаливу – майже на 7 грн/л. У цьому ринку нові податки вже є, і його можна проєктувати й на майбутні роздрібні ціни», – зауважив Куюн.

За даними консалтингової групи, за перший тиждень липня в роздробі ціна на А-95 у середньому зросла на 3 грн – до 47,90 грн/л, дизпаливо – на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, скраплений газ – на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

«Основним фактором подорожчання став ПДВ, оскільки цей податок сплачується одразу на момент продажу й автоматично набув чинності. Далі очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже коштом акцизу, акцизний збір сплачується на момент перетину кордону», – пояснив експерт.

Як він нагадав, податкове навантаження на моторні палива з 1 липня збільшилося на А-95 – на 11 грн/л, дизпаливо – на 8 грн/л, скраплений газ – на 3 грн/л.

За інформацією директора А-95, у червні в Україні було зафіксовано рекордний рівень імпортних поставок дизпалива з початку повномасштабної російської агресії на рівні 650 тис. тонн.

«Відповідно, це говорить про те, що трейдери готувалися до цього, привезли багато пального з низьким податком. Цей запас зараз буде реалізовуватися, і поступово на ринок буде надходити моторне паливо вже з новими податками. І коли ця ротація запасів завершиться, тоді можна буде говорити про повну інтеграцію нових податків у ціну», – резюмував експерт.

Куюн, пальне
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