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Експерт пояснив, чому пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі

13.10.2023 / 17:27
Пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі через те, що польський уряд заморожує ціни на нього.

Таким чином польська влада демонструє штучну "передвиборчу стабільність". Таку думку в Facebook висловив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Він зазначив, що при ринковій ціні у 8 злотих (68 грн), зараз літр бензину та дизпального у Польщі коштують шість злотих (51 грн) через "популізм".

"В червні державний монополіст Оrlen на чолі з членом партії влади "Право й справедливість" заморозив ціни на своїх колонках. Залишились вони непохитними не зважаючи на те, що у липні-вересні ціни на нафту та нафтопродукти у світі зросли на 25%", - написав він.

За його словами, через різницю цін польське пальне почали скуповувати сусідні країни, що призвело до перебоїв з наявністю пального на станціях Оrlen по всій країні, навіть у Варшаві.

Щоб не лякати громадськість, на заправних пістолетах наклеюють повідомлення про технічне обслуговування. А зараз деякі колонки взагалі зникли.

"За моїми розрахунками, за цей період компанія з 60% "державних" акцій втратила близько $500 млн. Ще стільки ж втратили "приватники", які теж були змушені дотримуватися цін Оrlen. Автоматично це означає величезні втрати державного бюджету від несплати податків (ПДВ та податок на прибуток)", - вважає Куюн.

Експерт не виключає, що згодом до польського нафтового гіганту надійдуть позови від приватних акціонерів, які чимало втратили від "цієї передвиборчої стабільності".

Куюн, пальне
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