Александр де Кроо: Бельгія створила фонд для підтримки України на €1,7 млрд

Кошти підуть, зокрема, на придбання військової техніки. Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два - військова допомога та економічні санкції, заявив де Кроо.

"Третій - це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро. Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України", - сказав прем'єр.

"Ми робили це минулоріч. І цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд. Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо", - заявив де Кроо.