Телус: Польща побудує перший зерновий порт, який покращить транзит зерна з України

Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, якого цитує "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.

За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.

"Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим", – сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна владіміру путіну.

Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань та експорту українського зерна.