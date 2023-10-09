11 жовтня відбудеться засідання із підтримки України у рамках щорічних зборів МВФ та СБ

"Четвертий міністерський "круглий" стіл відбудеться...під спільним головуванням уряду України, Групи СБ і МВФ, щоб зосередити увагу на фінансовій підтримці України, її впливі та глобальному винесенні уроків із цієї підтримки", - повідомляється в інформації на сайті СБ.

Згідно з нею, окрім голів МВФ і СБ очікуються також виступи президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра фінансів США Джанет Єллен і єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні.

"Вторгнення росії завдало приголомшливих втрат народу та економіці України, штовхнувши в бідність щонайменше 7 млн українців. Війна також мала руйнівні наслідки для світової економіки, погіршивши і без того складну економічну ситуацію зростанням інфляції, зростанням цін на харчові продукти і паливо, а також зростанням фрагментації. З цієї причини постійна підтримка, спрямована на допомогу Україні в стабілізації, відбудові є інвестицією в глобальну стабільність і процвітання", - зазначається в анонсі події.

Перше засідання такого "круглого" столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року, друге - на осінніх зборах 12 жовтня того ж року, третє - на весняних зборах 12 квітня цього року у Вашингтоні.

На першому глава МВФ вказала на щомісячну потребу України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної росією війни. На другому Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити "фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки та допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від військових ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих росією збитків.

Давид Малпасс, який був тоді головою СБ, оцінив дефіцит зовнішнього фінансування швидкого відновлення України 2023 року в $11 млрд, а прем'єр України Шмигаль просив зібрати ці гроші до середини 2023 року. Однак станом на зараз акумульовано менше половини цієї суми, а конкретні механізми використання заморожених російських активів наразі відсутні.

Держбюджет України на 2023 рік передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі близько $42 млрд, або близько $3,5 млрд на місяць. Уряд уже заявив, що потреби держбюджету-2024 у зовнішньому фінансуванні оцінюють у $43 млрд.