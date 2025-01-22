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Найскладніше серед країн ЄС отримати громадянство Естонії, - опитування

04.02.2025 / 18:30
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони українців були змушені покинути свої домівки та шукати притулку в інших країнах, зокрема в країнах Європи. Багато хто з них, рятуючись від війни та бажаючи забезпечити собі та своїм дітям безпечне майбутнє, розглядають можливість залишитися в Європі на постійній основі та отримати громадянство однієї з країн ЄС.

Факти ICTV дізнавалися, у якій країні ЄС найлегше отримати громадянство, а де це зробити дуже важко.

Процес отримання громадянства в європейських країнах є складним і тривалим, він передбачає виконання низки вимог, таких як проживання в країні протягом певного часу, знання мови, культури та законів країни, наявність офіційного доходу та житла, а також успішне проходження інтеграційних тестів та співбесід. Крім того, кожна країна має свої власні правила та умови отримання громадянства, які можуть відрізнятися.

Згідно з дослідженням, проведеним канадським імміграційним агентством CanadaCIS, найвищий рівень натуралізації зафіксований у Швеції, що робить її найпростішою країною ЄС для отримання громадянства.

Дослідження базується на аналізі імміграційних даних за період з 2009 по 2021 рік. Виявлено, що у Швеції громадянство отримує 9,3% заявників, тобто майже кожен десятий. Крім того, ця країна демонструє найвищий рівень приймання як серед чоловіків, так і серед жінок.

Простіше отримати громадянство жінкам, адже їхній коефіцієнт прийняття становить 10,2%, як порівняти з 8,66% у чоловіків

Португалія займає четверте місце серед 32 європейських країн за простотою отримання громадянства. За статистикою, понад 3 з кожних 50 іноземців, які проживають в країні, стають її громадянами. Це відповідає 6,6% від загальної кількості людей.

До списку країн, у яких важче отримати громадянство, потрапили Латвія, Чехія та Литва. Тут громадянство отримують менш як 1% осіб.

Відповідно до дослідження, важко отримати громадянство в Данії, адже тут схвалюють 2% заяв.

У рейтингу країн Європейського Союзу, де отримати громадянство найскладніше, Австрія, Ліхтенштейн і Словаччина. За ними йдуть Словенія та Німеччина, які також мають високі вимоги до натуралізації.

Згідно з дослідженням, найскладніше серед країн ЄС отримати громадянство Естонії. Тут позитивне рішення отримують лише 0,6% заявників, що означає, що громадянство надається приблизно одному з двохсот претендентів.

ЄС, громадянство
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