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Шарль Мішель: Наступний пакет санкцій ЄС спрямований на "затягування петлі" на шиї кремля

21.02.2023 / 17:33
Європейський Союз протягом року після російського вторгнення в Україну ухвалив основні санкції проти кремля. Далі петля лише затягуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Євроради Шарля Мішеля бельгійському виданню Le Soir.

"Головне вже було зроблено, оскільки ми ввели санкції проти викопного палива", - сказав він, зазначивши, що після цього залишається не так багато додаткових опцій для розширення санкцій.

За його словами, кожен наступний пакет санкцій ЄС спрямований на "затягування петлі" і запобігання спробам обходу.

Мішель закликав європейців посилити тиск на російських окупантів, оскільки наступні кілька тижнів можуть стати "вирішальними у військовому і, отже, у політичному плані".

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу планують остаточно узгодити десятий пакет санкцій проти росії та обмеження проти білорусі на засіданні 22 лютого.

ЄС, Мішель
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