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СБУ викрила понад 30 педагогів-колаборантів

21.02.2023 / 14:28
СБУ викрила понад 30 педагогів-колаборантів, які впроваджували російські програми у захоплених окупантами українських школах.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Серед підозрюваних - керівники створених російськими окупантами "відділів освіти", а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв.

"Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрито керівників двох середніх навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав'язували кремлівське бачення історії нашої держави. Також вони змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора. У разі відмови - погрожували "повідомити" в окупаційні органи та залякували переслідуваннями з боку рашистів", - йдеться у повідомленні.

А у тимчасово захопленому Сєвєродонецьку ідентифіковано голову місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ЛНР".

"З початку вересня минулого року вона активно "відновлювала" роботу освітніх інститутів на користь Росії. Для цього закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників і влаштовуватися викладачами у підконтрольних їм школах. У разі згоди обіцяла лояльне ставлення окупантів та "зарплату" у російських рублях. Крім того, викрито керівницю "районного управління освіти Новопсковського району ЛНР", яка періодично організує поїздки вчителів на "курси переформатування" до російського міста Воронеж", - повідомляють у СБУ.

Ці та інші фігуранти повідомлені про підозру в колабораційній діяльності та підтримці держави-агресора.

СБУ, педагогі, колаборанти
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