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В Золотоноше расследуют «мутки» с гуманитаркой – говорят о причастности главы местной военной администрации

21.02.2023 / 13:27
В Золотоноше расследуется несколько эпизодов относительно пропажи гуманитарной помощи и волонтерских средств.

По данным местных СМИ, в райцентре на Черкасчине волонтеры, журналисты и правоохранители занимаются вопросами судьбы гуманитарных грузов, автомобилей для военных, а также собранных местными жителями средств на машину для теробороны Золотоноши.

Гуманитарные грузы (одежду, продукты, средства гигиены) и 2 внедорожника Opel Frontera были отправлены в Золотоношу в марте 2022 бизнесменом из Бельгии. Впоследствии часть гумпомощи «осела» на опечатанных складах райадминистрации и до сих пор (!) не была роздана переселенцам. Автомобили, предназначенные для ТрО, попали к военнослужащим через полгода – и то после резонанса, организованного местными активистами. Они утверждают, что машины «доехали» до военных задним числом.

Также остается неизвестной судьба 500 тыс. гривен, собранных местными предпринимателями в начале полномасштабной войны на авто для защитников. Чиновник, собиравший средства, впоследствии скончался, а его начальница, глава РВА Ирина Терновая, ответила, что не знает, где деньги – мол, в начале войны царили хаос и неразбериха. 

Все три эпизода активисты в Золотоноше связывают именно с Ириной Терновой. Журналисты и волонтеры понимают, что коррупция может остаться безнаказанной – глава РВА имеет покровителя в виде нардепа от «Слуги народа» Виталия Войцеховского, который много лет был мэром Золотоноши и стал фигурантом ряда коррупционных скандалов.

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