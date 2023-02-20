Мережко: Візит Байдена – сигнал, спрямований путіну, що рф вже програла війну

Про це він сказав Українським Новинам.

"Це потужний сигнал підтримки України та потужний сигнал, спрямований путіну, що росія вже програла", – розповів парламентар.

На його думку, даний візит також знак того, що США вірять у швидку перемогу України на полі бою.