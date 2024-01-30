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ЄС схвалив виділення Україні 50 млрд євро

02.02.2024 / 09:10
Лідери Європейського союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter.

"Ми домовились. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС.Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України", - написав Мішель.

Він додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

"Ми знаємо, що поставлено на карту", - додав голова Євроради.

Якщо коротко, за інформацією зі ЗМІ, лідери зійшлися на тому, що Єврокомісія щороку проводитиме моніторинг коштів, виділених Україні, а Єврорада проводитиме на цій основі дебати. І, як зазначив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, Угорщина не матиме права на вето в питанні виділення фінансової допомоги Україні.

Втім, видання The Guardian з посиланням на підсумковий документ саміту наводить деталі, а саме: лідери країн ЄС домовилися щороку обговорювати допомогу Україні, а у разі потреби - переглянути її через 2 роки. За даними видання, лідери також погодилися на дві умови, які вимагав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Перша - після двох років Єврокомісія проведе "огляд витрат". І щодо цього буде окреме голосування. Друга - було вжито "додатковий захід щодо механізму висування умов верховенства права".

Щодо другої умови видання надає роз'яснення: у 2020 році лідери домовилися створити новий механізм, який дозволить блоку призупинити фінансування для держави-члена у випадку, якщо вона не виконує норм блоку, пов'язаних із судовою системою.

Пізніше механізм був запущений, щоб призупинити частину фінансування Угорщини від ЄС. Тобто, таким чином Орбан погодився віддати свій голос в обмін на розморожування європейських грошей для Угорщини.

Крім того, прес-секретар голови Євроради Шарля Мішеля повідомив і про інші важелі впливу. За його словами прем'єр Угорщини дав "зелене світло" після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем’єр-міністрами Італії, Франції та канцлером Німеччини.

ЄС, Мішель
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