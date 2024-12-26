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Австрія: Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не буде продовжувати транзит з росією

02.01.2025 / 14:21
На тлі зупинки постачання російського газу територією України міністерка з питань клімату та енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила, що її країна більше не залежить від російського газу – "і це добре".

Заяву міністерки 1 січня наводить пресслужба міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Транзит газу з росії через територію України було припинено у зв'язку із закінченням терміну дії транзитного контракту у ніч на 1 січня 2025 року.

У австрійському Міненерго зазначили, що про цей крок було оголошено кілька разів заздалегідь. Тому для того, щоб забезпечити безперебійне та необмежене постачання газу в будь-який час, учасники ринку звернулися до альтернативних джерел. Це дозволило компенсувати обмеження поставок та гарантувати газпостачання.

"Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не буде продовжувати транзитний контракт з агресором росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію", – заявила міністерка Гевесслер.

"Вітчизняні енергетичні компанії шукали інших, неросійських постачальників газу. Компанія OMV також припинила свою багаторічну співпрацю з російським "газпромом". Австрія більше не залежить від російського газу – і це добре", – додала Гевесслер.

Австрія, Гевесслер
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