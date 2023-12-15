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Стефанішина: Блокування рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС не є позицією Австрії

14.12.2023 / 09:10
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до Європейського Союзу для України і Молдови не є позицією Австрії.

"Учора в мене була можливість переговорити з австрійським міністром з європейських справ, яка відповідає за всі ці питання, і маю чітке підтвердження, що саме блокування рішення про відкриття переговорів для України та Молдови не є позицією Австрії. Це, скоріше, відстоювання позицій щодо інших країн, які є предметом зацікавленості саме Австрії", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, 12 грудня федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС виступив категорично проти "прискореної процедури" вступу до ЄС України та Молдови.

Стефанішина, Австрія
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