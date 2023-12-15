ЦНС: Окупанти прислали на ТОТ нові групи контррозвідників у пошуках членів підпілля

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Укрінформ.

«Окупанти прислали на тимчасово окуповані території нові групи контррозвідників у пошуках членів підпілля. Їхні посіпаки наразі ведуть спостереження за режимними об’єктами, сподіваючись зафіксувати роботу інформаторів Сил Оборони. Також співробітники фсб у цивільному підслуховують розмови у громадських місцях і налагоджують систему власних інформаторів через колаборантів», - ідеться в повідомленні.

Центр нацспротиву рекомендує звертати особливу увагу на місця харчування та навчальні заклади, де працюють завезені з рф охоронні фірми, співробітники яких залучені до прослуховування українців.

«Повідомляйте до Спротив.Бот інформацію про будь-яких гастролерів з рф, Рух Опору знає, що робити з цими даними. Анонімність ваших звернень гарантована», - закликає ЦНС.