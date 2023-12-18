Reuters: Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти росії

Про це повідомляє Reuters.

Відень домагався видалення банку з переліку, який посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов із росії. У фінустанові заявляли, що готові зробити такий крок, але цього ще не відбулося.

Тепер на сайті Нацагентства із запобігання корупції вказано, що для Raiffeisen Bank International призупинено статус спонсора війни “на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії”.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни в березні 2023 року. Тоді в НАЗК зазначали, що компанія через своє російське представництво визнає “л/днр” і надає кредитні канікули та пільгові кредити окупантам.

У третьому кварталі 2022-го російський Raiffeisen Bank оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро. Це в чотири рази більше ніж показник за аналогічний період попереднього року.

На російську “дочку” банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи. У 2022 році фінустанова перерахувала до держбюджету рф 559 млн євро, що дорівнює вартості 95 ракет "Калібр".