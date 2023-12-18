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НАЗК призупинило статус Raiffeisen Bank як спонсора війни

18.12.2023 / 15:23
Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

Про це з посиланням на дані НАЗК пише Економічна правда.

Йдеться про те, що статус компанії як спонсора війни призупинено.

Тим часом Reuters пише, що вилучення банку Нацагентством зі списку зумовлено погрозою від Австрії зірвати новий пакет санкцій ЄС, якщо Райфайзен залишатиметься у списку. Повідомляється, що вилучення триватиме протягом двосторонніх консультацій із залученням Єврокомісії.

НАЗК, Raiffeisen Bank
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