НАЗК призупинило статус Raiffeisen Bank як спонсора війни

Про це з посиланням на дані НАЗК пише Економічна правда.

Йдеться про те, що статус компанії як спонсора війни призупинено.

Тим часом Reuters пише, що вилучення банку Нацагентством зі списку зумовлено погрозою від Австрії зірвати новий пакет санкцій ЄС, якщо Райфайзен залишатиметься у списку. Повідомляється, що вилучення триватиме протягом двосторонніх консультацій із залученням Єврокомісії.